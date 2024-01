Cori a sostegno delle Case del popolo alluvionate

Una serata speciale quella di venerdì, che segnerà la prima data del nuovo anno per il Brillante Nuovo Teatro Lippi, organizzata da Arci Firenze. Cinque cori per aiutare le Case del popolo colpite dall’alluvione dello scorso novembre. Choreos, Le Musiquorum, Mnemosine, Mirincoro e Ribelli in Cor, sono i protagonisti dell’evento "Una sola voce".

I circoli, durante il tragico evento che ha colpito la zona campigiana e non solo, sono stati i primi ad attivarsi per superare l’emergenza mettendo a disposizione spazi, cucine, pasti caldi, mani e braccia. Molti di queste Case del popolo e circoli sono stati duramente colpiti dagli allagamenti e dal fango di quei giorni, ed è per questo che nasce l’idea di organizzare un evento di raccolta fondi.

Una collaborazione che esiste da sempre e che oggi si fortifica ancor di più quella tra l’Arci di Firenze e i cori popolari del territorio. L’ingresso è ad offerta libera e comincia alle 21.30.

Linda Coscetti