Coraggio, Piantiamolo!. Nuovi alberi con dedica

Il progetto ’Piantiamolo!’ si amplia. Dal 2020 i cittadini di Calenzano possono fare un dono prezioso alla loro comunità: finanziare l’acquisto di un nuovo albero e dedicarlo a qualcuno. La dedica viene riportata su una targhetta e anche su una mappa telematica. L’iniziativa ha avuto grande successo e ora si rinnova con la possibilità aggiuntiva di scegliere dove il proprio albero verrà piantato. La scelta, spiega il vicesindaco con delega all’ambiente Martina Banchelli, nasce proprio dalla volontà dei cittadini: "Agli uffici comunali sono arrivate spesso richieste di piantare i propri alberi in aree diverse da quelle individuate dal regolamento del progetto. In caso di richiesta di un luogo specifico, i nostri uffici valuteranno se è accoglibile e qual è la specie più adatta a quell’area".

Oltre al singolo privato, ora possono aderire al progetto anche le attività produttive o commerciali nonché le associazioni le quali attraverso i loro volontari possono occuparsi della messa a dimora degli alberi donati. Il Comune invece segue tutta la parte relativa all’acquisto, alla piantumazione attraverso anche i suoi operai e alla manutenzione delle piante, con l’eventuale sostituzione in caso di non attecchimento. Esteso anche il tempo per regalare l’albero a un nuovo nato a un costo ridotto di 75 euro: può ricevere questo prezioso dono fino a 6 mesi dal giorno della sua nascita. La stessa cifra "promozionale", rispetto alla normale di 150 euro, sarà applicata a chiunque adotta un albero entro la fine del 2024.

"In questo modo – conclude Banchelli – tutta la comunità contribuisce all’abbattimento dell’inquinamento e alla riduzione delle emissioni climalteranti". Oggi con l’Istituto comprensivo e l’associazione Altritalia ambiente, saranno piantati nel giardino dei plessi don Milani e Arrigo da Settimello un tiglio e un leccio, con una targa pensata dalle classi della primaria e della secondaria di primo grado che hanno seguito un percorso didattico dedicato al tema.