Coraggio, il caldo aumenta. E la notte non darà tregua

Torna il grande caldo. Oggi è previsto bollino arancione, l’allerta di livello 2 (condizioni meteo che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei gruppi di popolazione più suscettibili come fragili, anziani e bambini) a Roma, Latina Frosinone, Perugia, Rieti mentre mercoledì aumenteranno a 13 i capoluoghi con allerta 2: Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo. E’ quanto registra il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, che monitora 27 città con previsioni a 24, 48 e 72 ore. Del resto che la situazione sia cambiata rispetto alla settimana scorsa lo dimostrano le temperature massime nel fine settimana: domenica si sono sfiorati i 33 a Firenze, ieri i 32 tra Firenze e Prato. "Oggi (ieri, ndr) la colonnina ha raggiunto i 32 gradi ma è l’alto tasso di umidità che ne ha fatti percepire molti di più" sottolinea Giulio Betti, meteorologo del Consorzio Lamma. Da oggi, secondo le previsioni Lamma, fino a sabato ci sarà ulteriore incremento delle temperature che andranno sopra la media del periodo con punte di 36 e 38 gradi nelle zone interne di Firenze. Un po’ meglio sulla costa dove si oscillerà tra i 27 e i 31 gradi. "A partire da mercoledì anche la notte le temperature reggeranno – prosegue – e difficilmente scenderanno sotto i 23 gradi". Insomma, per chi volesse partire per il primo bagno della stagione quello alle porte è il weekend giusto. Tra l’altro tra sabato e domenica ci troveremo di fronte a un rinforzo dei venti da Ovest che porteranno un leggero calo delle temperature con i picchi che da 37-38 scenderanno a 34 gradi.

"Su Firenze ci attende una settimana stabile e soleggiata, con temperature in aumento, complice la rimonta dell’anticiclone subtropicale" aggiunge Betti. Che riprende: "Anche la prossima, dopo la boccata di ossigeno di domenica, seguirà lo stesso andamento per un luglio che si preannuncia con temperature sopra la media anche se lontane dai livelli raggiunti nel 2022". Gli indicatori Lamma fanno pensare a un agosto con la colonnina che raggiungerà livelli sopra la media, sulla scia di luglio. Elisabetta Alti, vicepresidente dell’Ordine dei Medici di Firenze, non fa mancare i propri consigli: "E’ importante proteggersi dalle ondate di calore limitando l’attività all’aperto dalle 11 alle 17. Evitare per i bambini e anziani giochi e camminate nelle ore più afose. Ma anche i giovani devono limitare attività fisica e corse durante le ore molto calde. Privilegiare luoghi all’ombra o ambienti ventilati e bere tanta acqua".