Coppie sposate da più di 50anni. La cerimonia in sala consiliare

Il Comune di Rignano celebra per la prima volta l’amore senza tempo: nelle scorse settimane l’amministrazione ha spedito le lettere d’invito alle coppie di cittadini che quest’anno festeggiano lo splendido traguardo dell’anniversario delle nozze d’oro. L’appuntamento per gli sposi si terrà nel simbolico giorno di San Valentino, il 14 febbraio alle 17 in sala consiliare. Sarà consegnata loro una pergamena e scattata una foto ricordo; a seguire ci sarà un piccolo rinfresco. "Questo speciale evento - commenta la presidente del consiglio comunale Grazia Di Dio - è stato introdotto da quest’anno per celebrare le coppie che hanno raggiunto i 50 anni di vita coniugale. Un anniversario è anche d’ispirazione per la comunità, da onorare. Vogliamo condividere la gioia del traguardo con una cerimonia.

Manuela Plastina