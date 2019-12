Firenze, 28 dicembre 2019 - Una coppia di anziani coniugi, 93 e 88 anni, è stata trovata morta nell'abitazione dove viveva a Firenze. Dalle prime informazioni sembra che l'uomo si sia suicidato sparandosi con un fucile. Da chiarire le cause del decesso della donna. A fare la scoperta sono stati alcuni parenti: sono andati a casa della coppia preoccupati perchè non avevano notizie dei due coniugi. Sul posto intervenuta la polizia con volanti, squadra mobile e scientifica. In corso il sopralluogo del pm.

