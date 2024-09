Coppa, primi verdetti. Emozioni a Firenzuola

Seconda giornata del primo turno nella Coppa Toscana di Seconda Categoria, con le prime squadre qualificate alle fasi successive della manifestazione. Negli accoppiamenti con partite di andata e ritorno hanno ottenuto l’accesso al secondo turno la Ludus ’90 Valle dell’Arno, che ha pareggiato per 1-1 sul campo della Molinense dopo la vittoria per 3-1 in casa, la Florence, che ha pareggiato per 0-0 in casa con l’Isolotto dopo la vittoria per 1-0 in trasferta, e la Grevigiana, che in casa ha battuto per 2-0 l’Impruneta Tavarnuzze dopo lo 0-0 in trasferta.

Si uniscono al Casellina, qualificato a tavolino dopo la decisione del giudice sportivo che in settimana ha punito il San Giusto La Bagnese per tesseramenti irregolari.

Nei triangolari si è giocata invece la seconda delle tre partite in programma (per il maltempo due gare sono state rinviate ad altra data, mentre quella di Firenzuola è stata sospesa per circa mezz’ora a causa della pioggia che colpito il territorio mugellano): San Giusto-Mezzana 0-5 (ha riposato il Sesto Calcio), La Querce-Atletica Castello sospesa (ha riposato la Rinascita Doccia), Carbonile-Pelago 0-1 (ha riposato il Bagno a Ripoli), Firenzuola-Sant’Agata 1-2, dopo il vantaggio locale di Enzo Caleca nel primo tempo, decisiva una doppietta di De Meco nella ripresa (ha riposato lo Spartaco Banti Barberino), Daytona-Club Sportivo Firenze rinviata (ha riposato La Lanterna), Mercatale-Bibe 0-2 (ha riposato la Sambuca), Nova Vigor Misericordia-Albereta San Salvi 4-3 (ha riposato la Sancat), Cobra Kai-Laurenziana 3-3 (ha riposato il Real Peretola), Reconquista-Sandro Vignini Vicchio 1-0, con gol decisivo di Luchi al 74’ (ha riposato il Santa Brigida).

Le qualificate dei triangolari saranno stabilite dalla terza ed ultima giornata in calendario mercoledì 25 settembre.