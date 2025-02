Coordinamento Onda: “Serve discutere il Piano verde di Firenze con i cittadini”

Firenze, 6 febbraio 2025 - "Troviamo urgente la pubblicazione" sul sito del Comune, "del Piano del verde approvato dalla Giunta prima dell'approvazione del Consiglio, come indica la legge regionale sulla partecipazione n.46/2013conoscenza di tutti e della sua discussione". A dirlo è Onda (Organismo nazionale difesa alberi), coordinamento di comitati e associazioni ambientaliste, che si unisce alla richiesta di Italia Nostra di Firenze e del Comitato verde pubblico Firenze. "Chiediamo che nel Piano del verde venga specificato cosa e come si intende agire per la tutela, la cura e la salvaguardia delle alberature storiche esistenti, patrimonio e memoria della comunità". Per Onda, "le partecipazioni simboliche che ha finora promosso questa amministrazione non sono sufficienti per tutelare il patrimonio arboreo di Firenze direttamente collegato alla salute pubblica dei fiorentini".