Coop e giornali, clienti soddisfatti: "L’edicola è un servizio essenziale"

"Al Vingone non c’era più un’edicola, quindi trovare i giornali alla Coop per noi è sicuramente un servizio positivo". Sono in tanti la mattina a utilizzare il punto vendita di via Masaccio per acquistare una copia del nostro quotidiano (nelle foto tratte da un video promozionale di Unicoop), o una delle riviste che sono disponibili grazie allo spazio aperto dalla cooperativa.

"Un servizio essenziale, lo definiscono gli stessi utenti, soprattutto per gli anziani, che erano rimasti isolati dopo la chiusura dell’ultima edicola del quartiere. Da inizio gennaio c’è questa nuova opportunità; l’ultima edicola aveva chiuso a dicembre per motivi personali del proprietario.

E tanti residenti si sono trovati all’improvviso senza un posto dove poter comprare il giornale. Una situazione che, soprattutto per gli anziani, era difficile da tollerare.

E si sa che Vingone è un quartiere ‘di lotta e di governo’. Così una cittadina ha scritto una lettera alla sindaca Sereni rivolgendole un appello per trovare una soluzione, visto che i suoi anziani genitori, da sempre residenti nel quartiere si trovavano praticamente isolati dal mondo, senza poter comprare un giornale dove trovare le principali notizie di attualità locale e nazionale.

La soluzione è arrivata grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale e cooperativa.

"Vorrei richiamare l’attenzione – aveva scritto la donna nella lettera alla sindaca – sul valore sociale di un negozio come il giornalaio: un punto di riferimento per un quartiere, per incentivare la passione nell’informarsi, nel poter trovare mezzi per capire e confrontarsi. La mia mail è la segnalazione di un vuoto sociale".

Unicoop Firenze, contattata dalla sindaca, che si è subito resa disponibile ad attivare il servizio, in modo da andare incontro alle esigenze dei residenti della zona. L’appello non è caduto nel vuoto: pochi giorni dopo è stata aperto un punto edicola all’interno del punto vendita Coop.fi di Vingone. E ancora oggi il presidente della sezione soci Coop di Scandicci, Adriano Sensi, è convinto della bontà della scelta.

Lo spazio dedicato alla carta stampata nel supermercato è diventato un punto di riferimento per il quartiere, soprattutto per chi ha difficoltà a spostarsi. Se l’obiettivo era quello di dare un servizio mantenendo le relazioni sociali, sicuramente la finestra ‘sul mondo’ aperta al Vingone è stata in grado di raggiungerlo.