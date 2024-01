Firenze, il 12 gennaio un convegno sul futuro dell'Europa

Firenze, 2 gennaio 2024 – Un convegno, il prossimo 12 gennaio, che punterà le luci sullo stato dell’Europa e sulle sfide del 2024 è stato organizzato dalla Fondazione Circolo Fratelli Rosselli e si terrà il 12 gennaio presso lo Spazio Rosselli, in via degli Alfani 101/Rosso, a Firenze. Un’intera giornata dedicata all’analisi a tutto tondo dell’Europa, con interventi che toccheranno la vicenda europea dal punto di vista economico, sociale, giuridico, politico, ambientale . Dopo l’apertura dei lavori, del presidente della Fondazione Valdo Spini, interverrà Rocco Cangelosi, ambasciatore e consigliere di Stato della Repubblica italiana, che ha rivestito nella sua carriera diplomatica, fra altri incarichi, il ruolo di Direttore generale al Ministero degli Affari Esteri e Rappresentante permanente a Bruxelles presso l’Unione europea, che si occuperà delle scadenze europee nel 2024. A seguire, Elena Granaglia, docente di scienza delle finanze al dipartimento di giurisprudenza dell’Università Roma Tre, analizzerà il tema legato al profilo sociale dell’Europa. L'economia in transizione, con riguardo alla dimensione ambientale, sarà il focus dell’eurodeputata fiorentina Beatrice Covassi, mentre Vincenzo Colla, assessore allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione e relazioni internazionali della Regione Emilia Romagna, si occuperà di Sviluppo e lavoro in Europa. Il tema dell’industria europea e del suo futuro costituisce l’intervento di Antonio Gozzi, presidente di Federacciai, mentre il tema della costruzione dell’Europa attraverso il percorso di una legislatura “costituente” sarà trattato da Virgilio Dastoli, presidente del Movimento Europeo Italia. I rapporti e il ruolo dell’Europa in politica estera saranno materia dell' intervento conclusivo della mattinata dell’ex commissario europeo per l’industria e l’imprenditoria, l'ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci presidente dell'Istituto Affari Internazionali. Nel pomeriggio, a partire dalle 14.30, i lavori si apriranno con un incontro-rendiconto, coordinato dall’imprenditore Andrea Puccetti, della visita al Parlamento europeo recentemente organizzata dalla Fondazione nell’ambito dell’avvicinamento dei giovani all’Europa. Sempre nel pomeriggio, gli interventi del politologo Sergio Fabbrini, della parlamentare europea Mercedes Bresso, dell’economista, già Direttore Generale per gli Affari Economici e Finanziari dell’Unione Europea, Marco Buti, e del giornalista di Repubblica Claudio Tito che tratterà del quadro politico europeo. Le conclusioni saranno tirate dal presidente Spini. Il convegno prenderà il via il 12 gennaio alle ore 10.00, presso la sede della Fondazione in via degli Alfani, 101/Rosso, Firenze.