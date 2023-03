Controlli sul ponte di Matassino

Sono partiti i controlli sulla struttura del ponte dell’Arno che unisce Figline e Matassino, prevista dal piano nazionale sulle infrastrutture di questo genere. Si tratta, spiega la Città Metropolitana che ha la competenza sul tratto stradale, di indagini fondamentali sul tratto all’altezza del del km 0+700 che hanno però un forte impatto sul traffico, in un luogo dove già normalmente si creano code durante le ore di punta: è previsto il senso unico alternato con semaforo fino al 31 marzo prossimo. Il provvedimento comunque è limitato all’orario 9-16 proprio per evitare gli orari di maggiore traffico. I rappresentanti di Fratelli d’Italia del Valdarno non hanno accolto bene la notizia e se la rifanno con l’amministrazione di Figline Incisa.

"E’ gravissimo avere appreso di questi lavori che impattano sul traffico solo da una nota stringata della Città Metropolitana – dicono Enrico Venturi, Valentina Trambusti e la consigliera comunale Giorgia Arcamone -. Nel silenzio più assoluto di questa amministrazione, i cittadini si sono trovati davanti ad un importante cantiere aperto con notevoli disagi". Ribadiscono "quanto sia fondamentale realizzare il secondo ponte, questione sempre annunciata e poi puntualmente ignorata dal Pd".

Manuela Plastina