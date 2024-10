"Controlli anti degrado al mercato dei Ciompi"

Il mercato dei Ciompi è un appuntamento storico per Firenze, in particolare nell’ultima domenica del mese quando gli antiquari di tutto il centro Italia si danno appuntamento in piazza Annigoni per poter vendere la propria merce.

"Un appuntamento di cultura – spiega il presidente della commissione politiche per la promozione della legalità e della sostenibilità urbana, vita notturna, smart city Luca Santarelli – che valorizza la nostra città e la categoria degli antiquari. Domenica scorsa si è toccato un elevato numero di venditori non autorizzati, che vendevano scarpe spaiate, magliette, oggettistica varia, forse reperita nei rifiuti. È un degrado che non deve esserci e che arreca un danno a questo appuntamento". Per questo c’è stata una raccolta di firme per chiedere una maggiore tutela e "come lista civica Funaro – conclude Santarelli – presenteremo una mozione che spero possa essere condivisa da tutta l’aula per avere una postazione fissa di vigili anti degrado nell’ultima domenica del mese".