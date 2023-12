Contributo per gli affitti. È online la graduatoria degli idonei

Contributi agli affitti, pubblicata la graduatoria. Al momento lo stanziamento disponibile da ripartire tra gli aventi diritto ammonta a 132.892 euro complessivi: 97 mila euro sono a carico del Comune di Scandicci, la parte restante della Regione Toscana, visto che il Governo Meloni non ha stanziato alcun contributo da destinare a questa manovra. "Il contributo all’affitto – ha detto l’assessore alla casa, Yuna Kashi Zadeh – è un importante strumento attraverso il quale ci impegniamo a sostenere le famiglie che affrontano sfide economiche nell’ambito dell’alloggio. Consideriamo prioritario garantire a tutti i cittadini un accesso equo e sicuro alla casa, e il contributo all’affitto rappresenta un tassello fondamentale in questa visione. La nostra amministrazione è consapevole delle difficoltà che molte famiglie devono affrontare, e attraverso questa iniziativa stiamo mettendo in atto azioni concrete per offrire un sostegno tangibile".

Durante l’apertura del bando, dallo scorso 18 settembre fino al 17 ottobre, sono arrivate in comune 355 domande da parte dei cittadini, 284 accolte e 71 ritenute inammissibili. Il Fondo Affitti è un aiuto economico per chi paga un canone di locazione in un alloggio privato; il contributo affitti è uno strumento per rispondere ai bisogni abitativi della popolazione con limitata capacità reddituale, diretti agli inquilini di immobili privati e finalizzati a diminuire l’incidenza del costo della locazione sul reddito delle abitazioni reperite sul libero mercato.