Contributi alle associazioni sotto la lente

Il segretario generale comunale, Rocco Cassano, "indagherà" sull’assegnazione dei contributi alle associazioni e nell’ottica della "massima trasparenza" stenderà una relazione per dare risposta all’interrogazione che il consigliere comunale Andrea Bandelli (in foto) ha presentato nel corso dell’ultimo Consiglio. Per il centrodestra, i 300mila euro di fondi pubblici che, tramite bando, sono stati distribuiti recentemente potrebbero infatti essere andati a soggetti che non ne avevano diritto.

"L’articolo 2 mette nero su bianco che sono esclusi dal bando i così detti enti partecipati dall’amministrazione, in quanto già beneficiari di contributi stanziati su appositi capitoli di spesa del bilancio dell’ente e i soggetti con finalità politiche. Se però scorriamo la graduatoria, notiamo che - spiega Andrea Bandelli - ci sono anche associazioni e fondazioni, che violano quanto indicato dalla stessa amministrazione comunale e che hanno ricevuto soldi, e neppure pochi".

Il centrodestra chiederà l’accesso agli atti per conoscere anche i progetti vincitori: "Auspichiamo - conclude Bandelli - che al prossimo Consiglio questa interrogazione trovi una risposta chiara, perché sull’argomento c’è stato un forte imbarazzo da parte dell’amministrazione".

D.G.