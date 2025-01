Contributi alle associazioni: il caso arriva in Consiglio

I contributi a fondo perduto destinati alle associazioni arrivano in Consiglio. Renzo Luchi, capogruppo dei Cittadini per Fiesole, ha presentato una mozione per sospendere la graduatoria e modificare i criteri di assegnazione. In ballo ci sono i 300mila euro che l’amministrazione ha stanziato per sostenere le organizzazioni del volontariato no profit del territorio nella promozione di iniziative sociali, culturali e sportive. Il documento richiama la scarsa partecipazione al bando: 37 progetti in totale arrivate e appena 20 quelli finanziari. Davvero poche, si fa notare, "rispetto al variegato mondo dell’associazionismo territoriale, dove solo gli iscritti nell’apposito albo sono circa 60". Tutta colpa di un meccanismo di ammissione "complesso" che avrebbe scoraggiato la partecipazione, generato malcontento e determinato - spiega la mozione - il venir meno delle intenzioni enunciate dal Comune ovvero "sostenere le associazioni attive sul territorio". La mozione sarà discussa nella seduta di giovedì 30.

D.G.