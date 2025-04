Contrasto gioco d'azzardo, alle Piagge lo sportello di ascolto

Firenze, 5 aprile 2025 – E' attivo alla Casa di comunità delle Piagge 'Tilt off', uno sportello di ascolto e orientamento dedicato alle persone che vivono situazioni di rischio o difficoltà legate al gioco d’azzardo e ai loro familiari. Sarà aperto due volte a settimana e offrirà un luogo sicuro e accogliente in cui sarà possibile confrontarsi con operatori esperti, ricevere consulenze personalizzate ed essere orientati ai servizi di cura del territorio. Si tratta di una delle azioni previste dal progetto della Società della Salute di Firenze partito a gennaio con l’obiettivo proprio di prevenire e contrastare i rischi legati al disturbo da gioco d’azzardo, favorendo l’accesso tempestivo a percorsi di aiuto e supporto. In campo anche attività di outreach sul territorio, interventi di informazione e sensibilizzazione nelle scuole superiori del territorio fiorentino e nei luoghi di lavoro, la realizzazione di eventi informativi nei luoghi di maggiore aggregazione, come spazi pubblici, servizi sanitari, mercati rionali. “Il gioco d’azzardo patologico è un problema serio di salute pubblica, coinvolge non solo il giocatore e la sua famiglia ma anche la comunità che lo circonda. – evidenzia il presidente della Società della Salute Nicola Paulesu -. Fondamentale è fare un lavoro di rete con le realtà operanti nel settore e con i servizi territoriali. Questo sportello va in questa direzione e rientra in un progetto più ampio che abbiamo messo in campo come Società della Salute da inizio anno, con una serie di interventi di informazione e sensibilizzazione, per prevenire e per riuscire a intervenire tempestivamente su situazioni difficili”. “Tilt Off” rientra nel progetto partito a gennaio di quest’anno e promosso dalla Società della Salute di Firenze che comprende diverse modalità di intervento per prevenire il fenomeno del gioco d’azzardo. Prevede attività di formazione e sensibilizzazione in 30 classi di istituti secondari e di secondo grado, sia per studenti che per insegnanti, da svolgersi in presenza o online e anche laboratoriali. Garantita anche un’azione di ‘parental training’, ovvero sensibilizzazione e consulenza rivolta ai genitori con incontri mirati condotti da alcuni operatori. Per quanto riguarda la prevenzione in ambito lavorativo, sono previste attività di formazione, sensibilizzazione e networking per circa 150 dipendenti di imprese profit, della PA e di enti del Terzo settore, anche con incontri finalizzati a promuovere politiche di responsabilità sociali delle aziende. Per quanto riguarda le attività diffuse sul territorio, previsti sportelli di ascolto come quello inaugurato oggi, ma anche operatori su unità mobile di fronte a sale gioco e sale slot per micro-eventi di sensibilizzazione, e una capillare diffusione di materiale informativo sui servizi pubblici attivi e le modalità di accesso.