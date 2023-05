CONTRASTO ALLE MAFIE

Si concluderà oggi con un fitto calendario di iniziative la "Settimana della Legalità" organizzata dall’Istituto Comprensivo "Falcone e Borsellino" con la dirigente scolastica Rosa Gaimari. Il via della giornata, dal titolo "Legalità… parole e musica", sarà alle 9,30 al cinema Grotta, con l’incontro con Massimo Caponnetto, figlio del giudice Antonino Caponnetto ed autore del libro "C’è stato forse un tempo" dedicato proprio al padre e alla sua lotta contro la mafia. Seguirà, alle 12, l’incontro con il maresciallo dell’Arma dei carabinieri Giuseppe Giangrande. Alle 17,30 il "Concerto per la legalità". L’ingresso per gli incontri è libero ed aperto a tutti.