Continua Florence Vintage Market . Il mercato di abiti e abbigliamento per sostenere la Fondazione File

Continua fino a domani, con orario 11-18, il Florence Vintage Market, il mercato di raccolta fondi dedicato all’abbigliamento vintage e organizzato da File, la Fondazione italiana di leniterapia. L’ottava edizione è in corso a Palazzo Corsini sul Lungarno Corsini 8 e all’interno viene offerta una vasta selezione di abiti, accessori e bijoux da donna e uomo, di alta qualità, firmati o sartoriali e non solo. Tutti vintage e generosamente donati da privati sostenitori e da alcuni negozi del settore. Novità: una sala interamente dedicata all’arredamento per la casa.