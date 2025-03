Consiglio comunale, la seduta raddoppia. Via al piano per lo smaltimento degli atti

Nessuna delibera al voto dell’assemblea, ma ben due sedute decise dalla conferenza dei capigruppo per cominciare a smaltire i tanti atti dei consiglieri, accumulatesi nel tempo, presenti nell’ordine dei lavori: questo il programma dei lavori del Consiglio comunale per la prossima settimana. Una richiesta maturata nelle scorse settimane in seguito alle pressioni della minoranza che lamentava il fatto di non riuscire a smaltire gli attii presentati.

Domani l’assemblea si riunisce in seduta ordinaria. Alle 14:30 ci sarà l’ora dedicata al question time. Alle 15:30 l’apertura della seduta con i 30 minuti di domande di attualità e comunicazioni. Dalle 16, per 40 minuti, sarà il momento delle interrogazioni alla giunta. A seguire ordini del giorno, mozioni e risoluzioni.

Dopodomani, mercoledì 12 marzo, è invece prevista una seduta interamente dedicata agli atti. Si cominciano subito i lavori alle 14:30 con eventuali comunicazioni del presidente del consiglio Cosimo Guccione.

Quindi si passerà a esaminare e votare mozioni e risoluzioni. Per agevolare i lavori sono stati calcolati tempi di discussione ridotti in modo da riuscire a smaltire una maggior quantità di atti: tre minuti per la presentazione, due minuti per gli interventi comprensivi di dichiarazione di voto).