"Consiglio Comunale dei Bambini e Ragazzi insediato: la Vicesindaco Becchi augura loro la bellezza della partecipazione"

Nei giorni scorsi, nella sala consiliare del Comune, si è insediato il Consiglio Comunale dei Bambini e dei Ragazzi per l’anno scolastico 2023 – 2024. A salutare i nuovi rappresentanti la vicesindaco Becchi e la Consigliere Baluganti. "Augur- nota Baluganti - di capire la bellezza della partecipazione e della condivisione. Come Amministrazione restiamo a disposizione per ascoltare le loro proposte e le loro idee". Il nuovo sindaco è Susanna della 3A, Francesco e Linda della 2D sono vicesindaco e assessore a Cultura e Memoria, Matilde e Samuel sono assessore all’Ambiente e assessore all’Istruzione, Teresa si occuperà di Pari Opportunità, Legalità, Inclusione e Bernardo è assessore a Sport e Alimentazione. Aurora e Giorgio, Marte, Linda e Matteo, insieme a tutti i rappresentanti delle classi quinte delle scuole Primarie di Luco, Ronta e capoluogo, sono i consiglieri.

P.G.