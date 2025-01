Consegna notturna dei farmaci. Accordo con i vigili giurati

Avere dei farmaci a domicilio in orario notturno per chi è impossibilitato a muoversi? Ora, con una ricetta medica urgente, è sufficiente telefonare al numero 055 672222 grazie a un accordo tra le farmacie dei Comuni di Lastra a Signa e Signa, Farmapiana e il Corpo dei Vigili giurati, che di fatto si occuperanno di recapitarli. Il servizio è gratuito ed è attivo dalle 20 alle 8: la procedura dovrà essere attivata direttamente dal cittadino in possesso di una ricetta medica avente carattere di urgenza rilasciata dalla guardia medica o dal pronto soccorso entro le 24 ore. Una modalità che avrà carattere sperimentale per un periodo di 3 mesi al termine del quale tutti coloro che sono coinvolti nell’accordo potranno decidere di modificarlo o confermarlo definitivamente.

Per i territori di Lastra a Signa e Signa il servizio di guardia farmaceutica notturna è coperto dalle farmacie aperte per 24 ore: Farmacia Comunale numero 3 in via Donizetti 80 a Scandicci e Farmacia Centrale Farmapiana in via Botticelli 56 a Campi.

"Si tratta di un progetto – ha detto il sindaco di Lastra a Signa, Emanuele Caporaso – che interessa un territorio ampio da sempre attento ai bisogni e alle esigenze delle comunità di riferimento, un’iniziativa fondamentale che consentirà di avere un servizio di grande rilevanza". "Il frutto – ha aggiunto il sindaco di Signa, Giampiero Fossi – di un lungo lavoro attivato da tempo dalle amministrazioni comunali di Signa e Lastra a Signa, che consente di offrire nuove modalità di reperimento dei farmaci in orario notturno in modo da venire incontro alle esigenze dei nostri cittadini".

P.F.N.