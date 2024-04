Congiu stende il San Donato. Spettro play out per i chiantigiani

San Donato Tavarnelle

0

Orvietana

1

SAN DONATO TAVARNELLE (3-4-1-2): Manzari; Sichi, Chiti, Videtta; Petronelli (60’ Di Blasio), Papalini (60’ Seghi), Calamai, Belli (89’ Gianneschi); Bellini (73’ Bocci); Oitana (45’ Barazzetta), Neri. All.: Brachi.

ORVIETANA (4-2-3-1): Rossi; Manoni, Congiu, Ricci, Lorenzini; Mafolou, Orchi; Chiaverini (83’ Sakoa), Proia (93’ Sforza), Fabri; Santi (75’ Marsili). All. Rizzolo.

ARBITRO: Traini di San Benedetto del Tronto

RETE: 50’ Congiu

TAVARNELLE – Brutta partita, pessima sconfitta per il San Donato Tavarnelle che vede avvicinarsi lo spettro dei play-out. Fermi fisicamente, bloccati mentalmente i locali hanno avuto un paio di buone occasioni su punizione non andate a segno per la bravura di Rossi. I primi minuti della gara hanno visto i toscani in avanti e all’11’ Rossi nega il gol a Bellini su punizione. Al 21’ calcia Belli, sulla respinta né Oitana, né Bellini sono pronti. Al 41’ si fanno vedere gli ospiti: superba punizione di Proia, palla deviata in corner. Al 42’ tiro di Fabri, pallone in corner. Nella ripresa, l’Orvietana trova subito il gol. Testa di Orchi, palla sulla traversa e Congiu è veloce a insaccare. È sterile la reazione locale. Al 55’ ci prova Chiti su traversone di Barazzetta, ma di testa spedisce abbondantemente fuori. L’Orvietana potrebbe addirittura raddoppiare: è il 62’ quando Proia si impossessa di una palla sulla tre quarti avversaria, arriva davanti a Manzari ma il tiro è da dimenticare e finisce decisamente fuori. Al 66’ i chiantigiani potrebbero pareggiare. Barazzetta calcia una punizione dal limite, ma Rossi riesce a distendersi e a deviare. È il minuto 86 quando Proia ancora una volta ha una buona palla, ma in area di rigore ancora una volta calcia fuori. Il San Donato Tavarnelle affida a Bocci l’ultima speranza: al 94esimo anticipa il portiere avversario in uscita ma il colpo di testa non trova lo specchio della porta.

Andrea Settefonti