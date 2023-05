Fiorentina, “Tutti a Praga anche senza biglietto”. La Curva Fiesole prepara l’invasione

Firenze, 30 maggio 2023 – Un invito molto esplicito ai tifosi viola: “Tutti a Praga anche senza biglietto”. Il volantino che in poco tempo ha fatto il giro del Web firmato dalla Curva Fiesole parla chiaro: “Data la scarsa disponibilità di biglietti per lo stadio che ospiterà la finale di Conference, invitiamo chi fosse sprovvisto di biglietto, a presentarsi comunque in città. Invadiamola!”

La finale Fiorentina-West Ham verrà disputata allo stadio Eden Aréna di Praga il 7 giugno. La trasferta per i tifosi viola ha suscitato già diverse polemiche a causa dello scarso numero di tagliandi. Di qui la protesta del cuore del tifo organizzato fiorentino che invita tutti a prendere parte alla trasferta.