Concorso letterario per scritti e scrittori made in Figline Incisa

Cercasi scrittori locali. Il Comune ha pubblicato un avviso pubblico per selezionare le opere scritte da residenti o che riguardano il territorio comunale. Saranno le protagoniste de "Le scritture del territorio", un appuntamento speciale nel programma di "Primavera in Biblioteca" che si svolgerà biblioteca di Figline il 15 aprile pomeriggio. Sarà una vera e propria conversazione tra scrittori, un salotto letterario intorno ai temi, alle storie, ai libri che riguardano la comunità locale. Possono partecipare tutti i generi letterari, dalla poesia ai saggi, dai libri per bambini alle biografie. Basta che riguardino Figline e Incisa e i loro autori e siano state pubblicate negli ultimi 5 anni. Chi desidera partecipare deve inviare una mail all’indirizzo [email protected] con oggetto "Le scritture del territorio" entro il 26 marzo. Una commissione tecnica attribuirà un punteggio e le prime 10 opere saranno protagoniste del pomeriggio letterario.