Concorso I cappelli più belli Vincono eleganza e fantasia

L’ippodromo del Visarno ‘Cesare Meli’ di Firenze come Royal Ascot in Inghilterra. Abbinato alla storica Corsa dell’Arno di galoppo si è svolto ieri il tradizionale concorso ‘Il Cappello più bello per Corri la Vita’ che ha visto una numerosa presenza di affascinanti signore con fantastici, eccentrici e coloratissimi cappelli creati personalmente oppure acquistati per beneficenza. Nonostante la pioggia iniziale la giornata si è svolta nel migliore dei modi e si è conclusa con un bel brindisi finale.

Il concorso Il Cappello più bello per Corri la vita vedeva le partecipanti divise in tre categorie: Eleganza, Creatività-Originalità e Junior. Nella categoria più prestigiosa – quella dell’Eleganza – si è classificata al primo posto Gloria Zorgnio che sfoggiava un grande cappello con fiocco in seta e fiore rosso abbinato al colore dell’abito; al secondo posto, si è classificata Ilaria Vannucchi con una realizzazione che univa storia, tradizione e modernità; si è aggiudicata il terzo gradino del podio Lynette Riverto con un copricapo in stile coloniale sul quale spiccava una rosa – a indicare sensualità - ben abbinata al mistero del colore nero del cappello.

Per il settore creatività e originalità la vincitrice è risultata Lucia Nistri con il suo cappello rosa con prato di margherite dove si raffigura la corsa podistica Corri la Vita. Secondo posto per Manuela Bonfanti con realizzazione ispirata ai monumenti di Firenze. Si è classifica al terzo posto Rossella Sacco con un cappello che vuole rappresentare la libertà e la lotta per la pace. E’ stata una giornata ben riuscita – a dispetto dei capricci del tempo meteorologico – ricca di manifestazioni con l’ippodromo delleCascine che si vuole sempre più legare al territorio e alle sue tradizioni.

Erano presenti numerose personalità sia del mondo imprenditoriale che istituzionale fiorentino. Ma il fiore all’occhiello è la solidarietà per Corri la Vita, unita ad altri eventi sportivi e ricreativi per una giornata spettacolare con tanto pubblico presente.

Francesco Querusti