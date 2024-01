Concorso fra le scuole per la bandiera italiana

Emozioni e bandierine alla manifestazione "La nostra Bandiera, un patrimonio di tutti" al Cinema La Compagnia per il 227° anniversario del tricolore italiano, promossa dal 2071° Distretto Rotary (Toscana) e patrocinata da Regione, Città metropolitana e Comune, l’inziativa ha visto i giovani protagonisti. Quattro scuole sono risultate vincitrici di un concorso video fotografico di educazione civica, promosso con l’Ufficio scolastico provinciale. Primo premio, consegnato dal presidente della Regione Eugenio Giani, alla classe 2B della scuola secondaria di 1° grado "Paolo Uccello", i cui allievi hanno realizzato un video che sintetizza un tema con ogni lettera della parola "Costituzione". Da C come cittadinanza, O come ospitalità per arrivare a N come necessità.

Secondo premio al primo corso della Scuola Militare Aeronautica "Giulio Douhet", i cui allievi hanno realizzato una foto legata al tema della solidarietà. Terzo premio ex aequo alla scuola primaria Montagnola (classe 5C) e alla primaria Don Milani (classi 4A e 4B). La prima per una realizzazione grafica con l’acrostico Italia sullo sfondo di un tricolore, la seconda con l’esecuzione di un brano di una canzone legata al tema dell’inclusione. Il Rotary, guidato dal governatore distrettuale Fernando Damiani, ha donato a tutti un fiore di stoffa blu con un pistillo giallo, simbolo del Myositis, il "non ti scordar di me". Lo ha presentato il generale di corpo d’armata dei carabinieri Rosario Aiosa, presidente del Gruppo Medaglie d’oro al valor militare ideatore dell’iniziativa. Poi il concerto della Filarmonica Gioacchino Rossini di Firenze diretta dal maestro Giampaolo Lazzeri.