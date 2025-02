Concerto aperitivo con il Trio delle Stinche

Un concerto e poi tutti a brindare per un aperitivo prima del pranzo della domenica grazie alle sinfonie suonate dal Trio delle Stinche, che domani, dalle 11 incantano il pubblico di Palazzo Firenze di via Ghibellina. Loro sono Andrea Mancini, Stefano Zanobini e Enrico Ruberti, che suonano rispettivamente il corno, la viola e il contrabbasso in un grande omaggio al compositore Johannes Matthias Sperger in un programma intitolato, appunto, ‘Il ghigno di Sperger’. Uno spettacolo che è un vero e proprio omaggio al maestro che ha impresso un’impronta significativa alla letteratura del contrabbasso (e non solo). Il titolo della rassegna è, invece, un rimando a un autoritratto dello stesso compositore. Domani mattina, quindi, si parte con il Duetto per viola e contrabbasso e si finisce con la Cassatio numero 3 per corno, viola e contrabbasso in un’ora, o quasi, di spettacolo dove si combinano strumenti dal registro contrastante e dove non manca lo spirito festoso simile a quello della serenata e del divertimento. Il Trio delle Stinche è formato da tre prime parti dell’Orchestra della Toscana e prende il suo nome dal carcere delle Stinche, che nel Trecento si trovava dove adesso è situato il Teatro Verdi. I biglietti (posto unico, a 12 euro con aperitivo incluso) si possono acquistare alla biglietteria del Teatro Verdi, nei punti vendita del circuito Ticketone, oppure online su ticketone.it . Info: 055.212320 oppure [email protected].

l.otta.