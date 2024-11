Concerto al buio e visite. Esecuzione di Matteo Rocchi

Appuntamento speciale oggi con ’Musei in Musica’ al Memoriale delle Deportazioni. La mattinata vede in programma una visita guidata alle 10 e una alle 12 mentre alle 11, per i partecipanti a entrambe le visite, un ’Concerto al buio’, durante il quale le luci dello spazio verranno abbassate per permettere a vedenti, ciechi e ipovedenti di fruire tanto dello spazio quanto della musica in forma accessibile e inclusiva, ponendo in secondo piano gli stimoli visivi convenzionali. Il progetto è sviluppato dai Musei Civici Fiorentini, da Mus.E e dall’orchestra La Filharmonie. L’esecuzione sarà a cura di Matteo Rocchi, uno dei giovani solisti e cameristi più brillanti nel panorama attuale.