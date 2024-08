Concerti, mostre e fuochi d’artificio. Antica Fiera, la tradizione si rinnova

Si scaldano i motori per l’Antica Fiera di Settembre, che prenderà il via, a Signa, con la fine di questo mese. Ad aprire la manifestazione (31 agosto alle 16) sarà l’inaugurazione della mostra di Tiziana Faccendi al Museo Civico della Paglia, a cura di Operarte; a seguire (ore 18), la presentazione del palio dipinto da Enrico Guerrini e il sorteggio degli arcieri nella Pieve di San Lorenzo.

Lunedì 2 settembre (alle 21), nel parco monumentale di Villa Alberti, si terrà la quinta edizione della sfilata di moda "Un fiume di paglia", dedicata al cappello e con la collaborazione del Consorzio "Il Cappello di Firenze". Martedì 3, in piazza Cavour, viale Mazzini e piazza Repubblica (dalle ore 16), ecco il tradizionale mercato con animazione per i bambini a cura dell’associazione Revelio Fan di Harry Potter e Ludissea 42. Alle 20.45 si terrà il concerto della Filarmonica Giuseppe Verdi per il bicentenario: aprirà la cantante Gaia Italiano, special guest DevilA da Amici; presenterà l’evento Giamba. Alle 22.45, la tradizionale tombola e, alle 23.15, lo spettacolo pirotecnico.

Mercoledì 4 (ore 17, in Comune) l’inaugurazione della mostra sulla Liberazione con serigrafie de "Il Bisonte"; seguirà (ore 18) la presentazione a cura di Giovanni Greco del libro di Gilberto Bacci "La Liberazione".

Alle 21, le celebrazioni per l’80° anniversario con partenza del corteo da piazza Stazione e cerimonia davanti al palazzo comunale. Giovedì 5 si animeranno i giardini del Crocifisso con Aperipizza a cura di Frigus e concerto dei Cant’andrè.

Venerdì 6 si terrà il palio degli arcieri al Giardino dell’Edera, mentre sabato 7 il banchetto medievale presentato da Alessandro Calonaci con l’incendio della Torre e l’animazione della Compagnia del "Teatro del ramino". Il 7 si inizierà (ore 11, Villa Alberti) con la mostra "Retrospettiva" di Stefano Mugnaioni a cura di Operarte; seguirà la presentazione delle opere che hanno partecipato al Concorso Maria Grazia Vaccari e (ore 17, in Comune) l’inaugurazione della mostra di Anna Casu con l’associazione ArteBellariva. Chiudono la Fiera lunedì 9, a Villa Alberti, "L’Intervista Impossibile" a cura del Giornale del Bisenzio con Alessandro Calonaci.

L’antica arte delle trecciaiole sarà portata in scena da Laura Caponeri diretta dal regista Gaetano Pacchi.