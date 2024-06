Concerti e poesie. Festeggiamenti all’rsa Villa Solaria

Un momento di festa ma anche di apertura al territorio, come già accade da alcuni mesi nella struttura, dopo il lungo periodo di restrizioni e chiusure legate al Covid. Nei giorni scorsi la Rsa Villa Solaria in via Fratelli Rosselli, zona Quinto Alto, ha vissuto un pomeriggio particolare in occasione del festeggiamento dei compleanni di ben tre ospiti della residenza che accoglie, in totale, 62 anziani, molti dei quali over 90. In particolare, l’intrattenimento per i partecipanti è stato garantito dal connubio tra musica e poesie, queste ultime lette dalla stessa autrice, Anna Milazzo, che ha scritto anche alcuni libri e attualmente è ospite a Villa Solaria. I "Vox Media", invece, hanno ripercorso, attraverso una serie di conosciutissime canzoni, gli anni 60- 70-80 suscitando non pochi ricordi fra i presenti al loro ‘concerto’. Il gruppo, formato nel 2006 da amici appassionati di musica che si ritrovavano in una cantina per suonare insieme, si esibisce principalmente nei circoli in occasione di feste, per raccolta fondi a fini benefici ed in case di riposo del territorio ed è sempre molto apprezzato.