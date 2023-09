"Conad a Borgo San Lorenzo: Pet Store, Clinica Veterinaria e Supermercato Rinnovato"

Conad rafforza la propria presenza a Borgo San Lorenzo e a distanza di quasi vent’anni dall’arrivo in Mugello col superstore, iniziativa imprenditoriale della famiglia Signorini di Prato, adesso ha rinnovato il magazzino alle porte del capoluogo, aggiungendo un nuovo spazio di 400 metri quadrati dedicato agli animali domestici. E qui, al "Pet Store" si è tagliato anche il nastro, con la presenza del sindaco, della famiglia Signorini, del direttore Luca Corzi, dei dipendenti e del parroco per la benedizione. E Paolo Signorini ha detto: "Avevo promesso, vent’anni fa, di assumere 35 persone, adesso siamo in sessanta". Cinque lavorano nella nuova attività, il Pet Store, su cui punta molto, avendone già aperti alcune decine in Italia.

Il negozio mugellano, che prevede anche servizi di toelettatura, ha trovato sede nell’edificio che prima ospitava una concessionaria Fiat, ma di spazio ce n’è ancora molto. Il proprietario Signorini, subito dopo il taglio del nastro, ha annunciato il prossimo passo, la realizzazione di una clinica veterinaria. Riuscita anche la ristrutturazione del supermercato: rimanendo nei suoi 1500 mq di superficie gli spazi risultano distribuiti meglio, e sono state completamente rinnovate scaffalature, corner e frigoriferi. Un intervento complesso (si è intervenuti anche sulla muratura) effettuato a tempo di record, solo 18 giorni.

Paolo Guidotti