Con 10 euro ’grattano’ due milioni a testa. Doppia maxi vincita a Firenze e Calenzano

La Dea Bendata ha baciato decisamente il territorio di Firenze e del suo hinterland con due vincite da due milioni ciascuna regalate da altrettanti Gratta e Vinci. Il primo biglietto è stato grattato nel capoluogo: il tagliando, dal valore di dieci euro, era del tipo "Super Numerissimi". La fortuna, però, come informa Agimed, l’Agenzia di stampa del mercato dei giochi, ha bussato anche a pochi chilometri di distanza, ovvero sul territorio calenzanese. Proprio in una ricevitoria di Calenzano, infatti, si è registrata la seconda vincita; in questo caso è stato grattato un tagliando della serie "Miliardario Mega", anch’esso del costo di dieci euro. Dopo il comprensibile choc, in questo caso positivo, per le vincite stratosferiche i due vincitori ora dovranno seguire un preciso iter per la riscossione che, chiaramente, vista la cifra, non potrà essere effettuata nel locale in cui è stato acquistato il biglietto, abilitati a pagare solo fino a 500 euro. Le vincite di fascia alta, ovvero quelle superiori a 10mila euro, invece devono essere presentate o fatte pervenire (in questo caso a rischio del possessore) all’Ufficio premi lotterie nazionali in viale del Campo Boario a Roma oppure agli Sportelli di Banca Intesa San Paolo.

Dal marzo 2020 il ritiro di premi superiori ai 500 euro prevede una ritenuta del 20% applicata, esclusivamente, alla parte eccedente i 500 euro. Le modalità di pagamento della cifra, nei due casi di Firenze e Calenzano decisamente alta, possono essere scelte dal vincitore: assegno circolare, bonifico bancario o bonifico postale.

Vincite di questa entità sono ovviamente rare, ma la provincia di Firenze, in passato, anche piuttosto di recente ha riservato comunque belle sorprese: nell’agosto scorso, ad esempio, in un bar di Sesto Fiorentino, il Francy Bar, un cliente aveva portato a casa ben 500mila euro con un Gratta e Vinci della serie Numerissimi. Nel febbraio scorso, ma stavolta grazie al Superenalotto, in una edicola di Borgo San Lorenzo erano stati vinti 4 milioni di euro con una delle 90 quote di un maxisistema. Cifre altissime ma molto rare da centrare come è bene ricordare: l’avvertenza di giocare ‘moderatamente’ e di non dilapidare grosse somme alla ricerca di un improbabile Jackpot resta infatti sempre valida.

Sandra Nistri