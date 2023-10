Comunità energetiche. Scelto l’operatore per la gestione economica

Scelto l’operatore che si occuperà della gestione economica della Comunità Energetica Rinnovabile di Calenzano. Si tratta di Re-Cover Energy srl, soggetto individuato in seguito a un bando pubblicato dall’associazione Comunità energetica rinnovabile di Calenzano, fondata dal Comune e dall’associazione Energia e Comunità. Il periodo di affidamento del servizio è di sei anni rinnovabile per altri sei. In particolare, l’operatore dovrà elaborare un progetto di sviluppo della Comunità in cui saranno previsti obiettivi di sostenibilità ambientale, bilanciamento tra famiglie e aziende, cioè tra consumatori e produttori di energia, e lotta alla povertà energetica. Il nuovo global partner sarà presentato durante un incontro, in programma il prossimo 2 novembre alle 18, nella sala convegni al quarto piano del municipio (piazza Gramsci, 11), nel quale saranno forniti aggiornamenti anche in merito all’iter per la Cer e informazioni per chi volesse aderire al progetto. All’iniziativa interverranno il sindaco Riccardo Prestini, l’assessore all’Ambiente Irene Padovani, l’assessore Regione Toscana Monia Monni, Erika Magrini dell’associazione Energia e Comunità, Gabriele Peri, legale rappresentante di Re-Cover Energy srl.