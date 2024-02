Comunità energetiche. Il Comune incontra la cittadinanza

Il Comune, in collaborazione con l’Associazione Pro Cer, ha organizzato un evento informativo rivolto ai cittadini dedicato all’implementazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer). L’iniziativa, in programma sabato 2 Marzo dalle 10 alle 13 presso il Loggiato del Pellegrino in Piazza Buondelmonti, punta a illustrare le opportunità offerte dalla Direttiva Europea Red II per l’adozione di pratiche energetiche sostenibili e partecipative. L’obiettivo principale, che potrebbe essere raggiunto sul territorio di Impruneta, è la produzione di energia pulita attraverso fonti rinnovabili, distribuita da piccoli impianti gestiti localmente. Questo modello permette ai residenti di essere contemporaneamente produttori e consumatori di energia, promuovendo al contempo la collaborazione, l’aggregazione sociale e la solidarietà all’interno della comunità.

Per ulteriori informazioni sull’evento e sulle Comunità Energetiche Rinnovabili, è possibile contattare Maurizio Lunghi al numero 335.1396371 o tramite email all’indirizzo [email protected] .