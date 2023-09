Comunità energetica cerca gestore

Cercasi "global partner" per la Comunità energetica rinnovabile di Calenzano, composta dal Comune e dall’associazione Energia e Comunità. Pubblicata infatti un’indagine esplorativa per un operatore economico a cui affidare l’incarico di global partner per la gestione tecnica e amministrativa della Comunità. Sul sito del Comune (www.comune.calenzano.fi.it) si può prendere visione dell’avviso con i requisiti: le candidature scadono il 24 settembre. Il periodo di affidamento del servizio è di 6 anni, rinnovabile per altri 6. Il soggetto dovrà occuparsi della gestione amministrativa della Cer, della gestione dei rapporti istituzionali con il Gestore dei servizi energetici, del supporto nella individuazione di partners a cui i soci della Cer possano affidarsi per progettazione, installazione, finanziamento degli impianti, supporto tecnico-manutentivo e ogni altro servizio promosso dalla Comunità. Per chiarimenti [email protected]