"Comuni efficienti". La linea di Cenni

"Lavorare per avere Comuni efficienti, avere norme adeguate, semplificare il nostro quadro normativo e garantire un’equità dei servizi per tutti i nostri cittadini, delle città più grandi e delle aree interne, anche dei piccoli Comuni". Queste le prime linee guida che guideranno l’azione politica di Susanna Cenni, sindaca di Poggibonsi e da ieri ufficialmente presidente di Anci Toscana al posto dell’ex primo cittadino di Prato Matteo Biffoni. "La principale sfida che ci attende è il rafforzamento di quel filo di fiducia con i cittadini. Noi siamo il primo fronte, l’interfaccia istituzionale con i cittadini, la nostra capacità di ricostruire e rafforzare quel filo è un risultato per la qualità della democrazia, non solo per i nostri Comuni" la parole di Cenni investita dal congresso dell’associazione, ieri a Palazzo Vecchio, nel giorno in cui è stato scelto anche il suo vice, il sindaco di Piombino Francesco Ferrari. Cenni ha anche parlato in prospettiva della prossima legge di bilancio: "Anci è sempre stata un’interfaccia importantissima per la tutela della qualità dei servizi dei cittadini" ha detto specificando di credere che "ci sarà una grande partita che riguarda la sanità" e "quindi immagino che Anci a livello nazionale sarà un interlocutore importante". "Questa – sono ancora le sue parole – sarà sicuramente la prima richiesta ma ce ne saranno altre che riguardano fiscalità locale ed altre partite, penso alla tassa di soggiornp. Nell’augurare buon lavoro alla nuova presidente dell’associazione dei comuni il segretario regionale del Pd Fossi ha parlato di una "donna di grande esperienza e capacità, passione e competenza" che "saprà dare un impulso importante ad Anci in un’ottica di rafforzamento delle istanze e dei Comuni in una fase così delicata in cui stanno subendo significativi tagli dal governo". Per il governatore Eugenio Giani – secondo il quale Cenni saprà intepretare al meglio l’eredità di Biffoni – "i Comuni sono al centro del volano del Pnrr che porta ad avere forti impegni di investimenti che non vedremo mai più. Ma abbiamo anche i fondi di investimento europei, e quindi è nostro interesse come Regione che tali fondi siano investiti al meglio nella loro interezza".

Cenni (sindaca di Poggibonsi); Giampiero Fossi (Signa); Alberta Ticciati (Campiglia Marittima); Serena Arrighi (Carrara); Luca Salvetti (Livorno); Ilaria Bugetti (Prato); Roberta Casini (Lucignano); Michelangelo Betti (Cascina); Alessio Mantellassi (Empoli); Federico Balocchi (Santa Fiora); Raffaella Mariani (San Romano Garfagnana); Gilda Diolaiuti (Pieve a Nievole); Nicola Armentano consigliere comunale Firenze; Alessandro Ghinelli (Arezzo); Francesco Ferrari (Piombino); Matteo Arcenni (Terricciola); Michele Conti (Pisa); Riccardo Megale (assessore comunale di Grosseto); Manuela Del Grande (Santa Maria a Monte); Mario Pardini (Lucca).