Comune di Firenze, via al nuovo piano mercati

Firenze, 1 agosto 2023 - Il piano di rinnovamento dei mercati va avanti e dopo la sistemazione dei mercati coperti adesso Palazzo Vecchio definisce - con una proposta di delibera approvata senza voti contrari dal Consiglio comunale e presentata dall'assessore al commercio Giovanni Bettarini - le nuove linee dei mercati rionali e delle fiere, portando a termine il secondo dei quattro step del piano di riqualificazione del commercio su area pubblica cominciato un anno fa. In totale si tratta di 29 aree su cinque quartieri per i mercati e 11 fiere. Ci sarà un taglio di una sessantina di banchi. La giunta, con una successiva delibera, stabilirà poi la disposizione dei banchi all'interno dei singoli mercati. Una volta approvato questo secondo step, che prevede anche il rinnovo delle licenze fino al 2032, toccherà alla terza fase del piano e cioè la definizione e localizzazione dei chioschi alimentari e non, delle edicole e dei fiorai che operano su suolo pubblico. Il quarto e ultimo step riguarderà i raggruppamenti turistici del centro storico e i cosiddetti posteggi isolati. "La proposta di piano dei mercati rionali e delle fiere - ha spiegato Bettarini - individua le 29 aree dei cinque quartieri destinate ai mercati, stabilendo anche il numero massimo di operatori di ciascun mercato, e le aree dedicate alle fiere promozionali che ormai da anni rappresentano appuntamenti fissi per la cittadinanza". “Grazie a questo grande lavoro fatto metro per metro dai nostri tecnici, è stata fatta una ricognizione dei mercati esistenti che in alcuni casi ha comportato anche una riduzione del numero di posteggi perché non più utilizzati - ha aggiunto -. Una riorganizzazione complessiva che abbiamo fatto per valorizzare questo settore e sostenere questa parte importante del settore a cui forniamo uno strumento nuovo e moderno per permettere di vivere i mercati in modo funzionale”.