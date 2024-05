Composizioni stellari con Pierfrancesco Nannoni

Le musiche del più ’stellare’ dei cantautori italiani incontrano le coreografie della nota compagnia di danza: il fiorentino Pierfrancesco Nannoni e Versiliadanza insieme per un concerto-spettacolo alla scoperta della ’Sinfonia del Cosmo’, domani (ore 18) al Teatro Cantiere Florida di Firenze. ’Concerto per stelle’, questo il titolo dello spettacolo, nasce dalla ricerca di Nannoni sulle relazioni tra musica e firmamento. Intriso di musiche sperimentali e canzoni originali, il progetto esplora analogie ed elementi, applicando metodi matematici per decodificare gli elementi dell’universo attraverso la musica, alla ricerca di un messaggio. "La musica è un linguaggio universale e, forse, il mezzo con cui l’Universo parla a noi" racconta il cantautore.

Tra i temi che lo spettacolo esplora in questa nuova versione, troviamo l’elemento delle antiche civiltà, delle radici musicali della Mesopotamia e della cultura Babilonese. Il legame tra la musica degli antichi e l’universo è sopravvissuto al tempo: la danza indagherà ulteriormente rapporti e relazioni numeriche, traendo dal concetto di ’sezione aurea’ e dalla sequenza Fibonacci, molti spunti per una coreografia astratta e seduttiva allo stesso tempo. Il concerto è un divenire di sensazioni dal significato antropologico. Musiche e coreografie si susseguono mentre sullo sfondo la video proiezione dell’Universo si muove in sincronia con la scena. Al fianco di Nannoni ci sarà la cantante e attrice Giusy Signoretta, con cui collabora da tempo, e la formidabile Piccola Orchestra Pop (composta da Yulien Chobanu alla batteria, Matteo Zecchi al sax, Serena Moroni al violino, Luca Giachi al basso elettrico e contrabbasso e Pierattilio Bazzana al violino). La parte coreografica è affidata a Leonardo Diana (danza e coreografia), Valentina Sechi e Luca Tomao (danza), collaborazione artistica di Angela Torriani Evangelisti, produzione Versiliadanza/ Pierfrancesco Nannoni.