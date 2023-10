Compleanno di Auser. Gli eventi previsti per i venticinque anni

Venticinque anni di Auser. "1998-2023, 25 anni di solidarietà" è l’iniziativa organizzata per festeggiare questa importante ricorrenza. Appuntamento sabato dalle 9,30 al castello dell’Acciaiolo. Il programma prevede la proiezione sull’esperienza dell’associazione, gli interventi del presidente di Auser Mario Bartalucci, del sindaco Sandro Fallani, del Presidente di Auser regionale Simona Bessi. Al centro della mattinata, l’intermezzo teatrale di Alessandro Calonaci della compagnia teatrale Mald’estro. Durante l’incontro Adriano Sensi, socio fondatore, interviene per la consegna delle targhe ai volontari. Conclusioni di Lella Brambilla, vicepresidente Auser nazionale. Dopo la pausa per pranzo una visita facoltativa al Castello dell’Acciaiolo con Leonardo Colicigno.