Compagnia delle Seggiole in ’Doppio Senso’. Risate assicurate

La Compagnia delle Seggiole lunedì (ore 21) e martedì 31 dicembre (ore 22,15 e al termine brindisi di mezzanotte) allo Spazio Alfieri porta in scena ’Doppio Senso’, uno spettacolo unico tra risate, musica e canzoni in un intreccio di doppi sensi, malintesi irresistibili e situazioni al limite dell’assurdo, per salutare l’anno vecchio e brindare al nuovo. Lo spettacolo, a cura di Sabrina Tinalli (nella foto), con la regia di Claudio Spaggiari, trascinerà il pubblico tra le parole che ingannano e i gesti che raccontano più di quanto sembrino. Accompagnati al pianoforte da Luigi Ragucci e dalla voce di Raoul Renzini, gli spettatori vivranno un viaggio attraverso scene memorabili tratte dal teatro italiano e internazionale, con un cast eccezionale composto da Ruggero Albisani, Fabio Baronti, Anna Collazzo, Claudio Spaggiari, Sabrina Tinalli e Silvia Vettori. L’organizzazione e l’allestimento sono curati da Fiammetta Perugi.