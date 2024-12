La Compagnia di Babbo Natale dona 100 assegni alle famiglie in difficoltà

Firenze, 18 dicembre 2024 – Solidarietà e sostegno concreto per le famiglie in difficoltà: anche quest'anno la Compagnia di Babbo Natale ha rinnovato il suo impegno con una donazione significativa. Oggi, nel cortile della Dogana di Palazzo Vecchio, sono stati consegnati 100 assegni da 250 euro ciascuno, per un totale di 25mila euro.

La tradizionale cerimonia si è svolta davanti alla casetta di Babbo Natale, allestita per raccogliere le letterine dei bambini. Alla consegna erano presenti l’assessore al Welfare Nicola Paulesu e il direttore della Caritas diocesana Marzio Mori. Gli assegni saranno distribuiti direttamente alle famiglie individuate dai Servizi Sociali del Comune di Firenze e dalla Caritas diocesana.

Un gesto di solidarietà che si rinnova. “Da sempre la Compagnia di Babbo Natale è vicina alle persone più fragili e alle famiglie in difficoltà”, ha sottolineato l’assessore Nicola Paulesu. “Come amministrazione, non possiamo che ringraziarli per il grande lavoro che fanno e per questo importante gesto di solidarietà. Grazie a loro, molte famiglie potranno passare delle feste più serene”.

Anche il presidente della Fondazione Compagnia di Babbo Natale, Silvano Gori, ha evidenziato l'importanza di questa iniziativa: “A Natale, questo appuntamento è imprescindibile. Dietro le nostre barbe e i sorrisi c’è la volontà di intervenire concretamente sul territorio e raggiungere le persone più bisognose. Questo è un impegno costante durante tutto l'anno, non solo a Natale.”

Il direttore della Caritas, Marzio Mori, ha sottolineato il valore dell’iniziativa: “La Compagnia di Babbo Natale rappresenta un aiuto concreto e un segno di speranza per chi vive situazioni difficili. Un gesto che unisce sostegno materiale e calore umano, valori fondamentali soprattutto nel periodo natalizio".

Anche quest'anno, quindi, la magia del Natale si traduce in solidarietà tangibile, grazie alla Compagnia di Babbo Natale e al loro impegno per le famiglie più vulnerabili.