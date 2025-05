Compagni di scuola all’Istituto Duca d'Aosta: si ritrovano 60 anni dopo

Firenze, 26 maggio 2025 – Si diplomavano Ragionieri e Periti Commerciali esattamente 60 anni fa, e pochi giorni fa si sono ritrovati – emozionatissimi – nel Salone de’ Dugento di Palazzo Vecchio, per condividere una cerimonia toccante in loro onore, alla presenza dell’Assessora all'Educazione del Comune di Firenze Benedetta Albanese.

Sono passati sei decenni da quel lontano anno scolastico 1964-65, ma per gli ex alunni della classe “V D” dell’Istituto Duca D’Aosta di Firenze, il tempo sembra essersi fermato. Oltre venti erano allora, in un’aula dove solo due ragazze condividevano i banchi con tanti ragazzi: i “Ducaioli”, come venivano affettuosamente chiamati a Firenze.

Venerdì tredici di loro – ottantenni anagraficamente ma ancora ragazzi nello spirito – si sono ritrovati per celebrare un legame che non si è mai spezzato. Nel corso degli anni hanno continuato a incontrarsi, a raccontarsi, a sostenersi, mantenendo vivo quel senso di appartenenza nato sui banchi di scuola e cresciuto insieme a loro.

Per ricordare l’occasione, è stata realizzata una pergamena commemorativa, perché oggi quegli stessi volti, segnati dal tempo ma impreziositi dal valore della memoria condivisa, si sono idealmente uniti in un abbraccio che comprende anche chi non ha potuto essere presente. Un evento che ci ricorda quanto profonde possano essere le radici dell’amicizia e della complicità scolastica. Sessant’anni di vita, di esperienze e di affetto, racchiusi in un pomeriggio di festa, ricordi e gratitudine.