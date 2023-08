"Commissariato di Rifredi al collasso Bisogna garantire servizi essenziali" Appello al questore per i rinforzi

Personale da assegnare "in via straordinaria e urgente" per garantire almeno i servizi essenziali ai cittadini nella zona di Rifredi e Peretola. L’appello al questore di Firenze Maurizio Auriemma (nella foto) arriva dal sindacato di polizia Coisp con il segretario provinciale Paolo De Giorgi, che denuncia "lo stato di collasso" del locale commissariato. Un incremento di organico, spiega, che permetta di avere una volante di quartiere e una squadra di polizia giudiziaria, oltre a potenziare gli uffici per sbrigare le pratiche quotidiane. ittà come numero di abitanti".