Comitato provinciale Aics. Ignesti nuova presidente. È la prima nella storia dell’ente

Enrica Ignesti è stata eletta nuova presidente del Comitato provinciale Aics di Firenze, diventando la prima donna a ricoprire questo ruolo nella storia dell’ente. Succede ad Andrea Faggi, che ha lasciato la carica per una sopraggiunta incompatibilità in ambito lavorativo, ma che continuerà a far parte del gruppo dirigente per garantire continuità alle attività dell’associazione. L’elezione di Ignesti avviene in un momento positivo per Aics, che negli ultimi anni ha registrato ottimi risultati sia in ambito sportivo, sociale e culturale, sia sul fronte della gestione economica, con bilanci solidi e in crescita. "Sono onorata - ha detto - di poter guidare Aics Comitato di Firenze in questa nuova fase e lavorerò con entusiasmo per consolidare i risultati ottenuti e per sviluppare nuovi progetti".