Come vivere bene e sani: Stefano Grifoni lo racconta in 'Un minuto di salute al giorno’

Antonio Pagliai e Stefano Grifoni

Firenze, 24 febbraio 2023 - Quanti caffè possiamo bere al giorno? Che cosa ci aiuta a prevenire l’Alzheimer? È davvero possibile essere ‘dipendenti’ dalla pizza? Tante domande, da quelle classiche alle più singolari, trovano risposta nelle ‘pillole di vita’ che Stefano Grifoni, direttore del pronto soccorso dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, ha raccolto nel libro ‘Un minuto di salute al giorno’, edito da Mauro Pagliai Editore e pubblicato nella collana dei ‘libri verità’.



Ispirandosi alla cronaca quotidiana, traendo spunto da una sua popolare trasmissione radiofonica, e attingendo alla propria esperienza di medico, Grifoni in questo libro parla di salute e malattia, felicità e malinconia, mali autunnali e non solo. E tra le tante cose su cui si sofferma, affronta anche temi inaspettati come l’asservimento agli smartphone, i pregi e i difetti della dieta vegetariana, l’uso del sale, l’importanza degli sbadigli, terapie a base di abbracci. Questo piccolo volume di piacevolissima lettura, che è stato presentato alla libreria del Teatro Niccolini dall’autore insieme all’editore Antonio Pagliai, è capace come pochi di regalare tutta una serie di buoni consigli da mettere in pratica facilmente nella vita di tutti i giorni. Ogni pagina è come una piccola medicina: per assumerla, basta leggere con attenzione e con la giusta dose di curiosità.

