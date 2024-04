"Come un lenzuolo in testa" vince il V Petrarca.Fiv

Figline e Incisa (Fi), 30 aprile 2024 - Emanuela Lancianese con il suo “Come un lenzuolo in testa” vince la 5ª edizione di Petrarca.fiv, il concorso letterario promosso dal Comune di Figline e Incisa Valdarno in collaborazione con l’associazione culturale L’Eco del Nulla. A Casa Petrarca la scrittrice romana ha ricevuto un premio in denaro da 300 euro e ha condiviso il podio con Michele Salvadori: con “Incisano” si è aggiudicato la Sezione Speciale destinata ai residenti nel Comune.

Entrambi sono quindi entrati a far parte, insieme agli altri cinque finalisti, della pubblicazione ufficiale di questa edizione, presentata proprio nel corso dell’evento di premiazione e intitolata “A piccole dosi. Frammenti di un presente in movimento”, con le illustrazioni di Lida Ziruffo e l’editing di Leonardo Ducros. Il volume è stato inoltre dedicato alla memoria del giornalista e scrittore incisano Gianni Somigli, scomparso pochi mesi fa e vincitore nel 2021 proprio della sezione Speciale con il racconto “Condividere il futuro”.

Queste le opere che compongono “A piccole dosi”: "Assestamento" di Giulia Sabella, "Gesti minimi" di Alessio Altieri, "Poco per volta" di Silvia Tebaldi, "Il rumore del fuoco" di Giorgia Mosna, "Sogni e nuvole" di Paolo Barletta, oltre ovviamente al racconto vincitore della Sezione Generale "Come un lenzuolo in testa" e al racconto vincitore della Sezione Speciale "Incisano".

Le sette opere rimaste in gara hanno superato una dura serie di selezioni, che ha ridotto la rosa dei candidati alla vittoria finale prima a 11 opere (su un totale di oltre 120 racconti inviati alla redazione de L’Eco del Nulla), che sono state prima votate nelle settimane di diffusione del podcast “A piccole dosi”, il quale ha raggiunto più di 2mila ascoltatori, e poi a sette opere dopo la serata dal vivo del 2 marzo al Ridotto del Teatro Garibaldi di Figline, dove la compagnia Bottega Instabile ha interpretato i racconti dal vivo. Nella giuria che ha discusso e premiato i racconti, Chiara D’Ippolito del Premio Calvino, lo scrittore Daniele Pasquini, già finalista del premio Petrarca.fiv nel 2021, e lo scrittore, editor e direttore di collana Mattia Grigolo.