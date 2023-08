Come cambia ‘Pronto Badante’ Ecco il numero telefonico dedicato

Riparte in maniera diversa il servizio "Pronto Badante" che orienta per le persone anziane e le famiglie nei momenti di difficoltà e unisce domanda e offerta di lavoro qualificato di assistenza familiare. Se prima veniva gestito a livello regionale, ora il servizio è affidato alle Società della salute e alle zone distretto. Nel corso del 2022, nell’area a sud est di Firenze il servizio ha fornito supporto a 200 famiglie, di queste, 31 sono residenti nel territorio comunale di Bagno a Ripoli.

È rivolto alle persone over 65 che vivono sole o in famiglia e che si trovano, magari per la prima volta, in un momento di difficoltà, fragilità o disagio, senza un progetto di assistenza personalizzato (Pap).

Chiamando il numero 055.4383000, un operatore specializzato sarà a disposizione della famiglia e della persona anziana per dare informazioni sui percorsi socio-assistenziali e sui possibili sostegni economici per l’attivazione di un rapporto di assistenza familiare.

L’operatore ha il compito di orientare la famiglia e la persona anziana, personalmente o per via digitale, sui servizi territoriali e sugli adempimenti amministrativi necessari anche attraverso il Punto Insieme, dedicato a chi non riesce più a provvedere a se stesso in maniera autonoma.

La persona anziana può anche ottenere attraverso il libretto famiglia per il lavoro occasionale accessorio un contributo da 300 euro per la copertura di massimo 30 ore da utilizzare per le prime necessità. "E’ un servizio di alta utilità per le famiglie – commenta il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini – che per il prossimo triennio sarà gestito dalla Società della salute, con un intervento sempre più capillare".

Manuela Plastina