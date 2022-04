Colpo grosso al ristorante "Fuor d’Acqua". Rubati soldi e bottiglie pregiate

L'esterno del ristorante Fuor d'Acqua di via Pisana

Firenze, 2'0 aprile 2022 - E’ il ’Fuor d’Acqua’ di via Pisana 37r, ristorante rinomato per il pesce, l’ultimo locale assaltato da ladri che non cercano a caso... Il responsabile Alessio Ferri è stato avvisato da una dipendente della ditta di pulizie che ha trovato la porta principale forzata.

E’ intervenuta la polizia, gli agenti hanno visto che i ladri hanno forzato anche una seconda porta. Una volta all’interno secondo una prima stima del danno – poi integrata dalla proprietà nel corso della denuncia in questura – i malviventi si sono impossessati di una discreta cifra e – dalla cantina – di una quarantina minimo di bottiglie di vino e champagne. Il bottino si aggira intorno ad alcune, forse diverse migliaia di euro.