Colpisce l’arbitro al collo, 4 anni di squalifica per un giocatore del Sagginale

Firenze, 16 aprile 2025 – Un giovane calciatore del Sagginale, formazione del campionato Juniores U.19 provinciale (girone D), è stato squalificato dal giudice sportivo per quattro anni, fino al 16 aprile 2029, per avere colpito l'arbitro.

Il fatto è avvenuto al termine dell'incontro Sagginale-Ideal Club Incisa, conclusosi 0-0, quando, dopo averlo offeso, - così la motivazione del provvedimento - «colpiva il direttore di gara al collo a mano aperta provocandogli immediato dolore e stordimento costringendolo poi a recarsi al pronto soccorso dove gli veniva rilasciato un referto medico con prognosi di sette giorni». Per aver offeso o minacciato l'arbitro sono stati anche squalificati altri giocatori del Sagginale: uno per cinque gare, due per quattro, uno per tre e, infine, uno per un turno.

La società Sagginale è stata inoltre multata di quattrocento euro per contegno, tra l'altro, dei propri sostenitori nei confronti dell'arbitro. Dopo la partita, disputata nell'impianto di Grezzano (dove i mugellani giocano per i danni subiti al campo causati dall'alluvione), importante per le sorti del campionato, nel parapiglia un calciatore dell'Ideal Club Incisa ha riportato una ferita alla testa ed è stato necessario l'intervento del 118. Il rapporto della gara è stato inviato alla procura federale al fine - è detto nella nota del giudice sportivo - di accertare i fatti e le eventuali responsabilità in riferimento alle lesioni subite dal calciatore ospite.