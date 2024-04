Colori, fiori e profumi . Davanti al municipio torna ’Fiorinfiera’

Non c’è luogo migliore dei giardini di piazza Dante, davanti al Municipio di Borgo San Lorenzo, per ospitare una manifestazione come "Fiorinfiera", giunta alla sua undicesima edizione. Un grande, coloratissimo e profumato giardino all’aperto, con circa sessanta espositori dei settori del florovivaismo, dell’orticoltura e del giardinaggio. Una manifestazione che ogni anno cresce ed è apprezzata, anche perché la scelta, grazie a espositori che vengono da varie località e che offrono prodotti assai diversificati, è assai ampia, come ha già dimostrato il primo giorno di fiera, ieri. Oggi e domenica Borgo San Lorenzo, tempo permettendo, accoglierà numerosissimi visitatori. Che accanto a fiori e piante troveranno anche un vivace mercatino, in piazza Dante e via Bandini, e lo street food in piazza del Popolo. Tante le iniziative collaterali, che oggi e domani animeranno il centro storico, che sarà teatro di esposizioni, laboratori e installazioni artistiche. L’evento è promosso dalla Pro Loco di Borgo San Lorenzo e da Periscopio.