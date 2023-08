Colonne, ripulitura lampo Sulla vigilanza altri veleni

Colonne del Vasariano ’a nuova vita restituite’. O quasi. Il tempestivo intervento dei tecnici dopo il vergonoso atto di vandalismo dei due giovani ultras tedeschi nella notte mercoledì e giovedì avevano imbrattato sette elementi del Corridoio a due passi da Ponte Vecchio vergando con lo spray nero una scirtta riconducibile alla squadra di calcio che sostengono, il Monaco 1860.

Manca ad oggi soltanto un’operazione di supervisione finale della ripulitura e un piccolo ritocco a una delle colonne ma difatto, per domani, come da programma l’intervento potrà dirsi concluso. Un intervento delicato e non semplice perché il caldo dei giorni scorsi aveva fissato il colore in profondità e per sistemare le cose si è prima dovuto diluire la vernice per poi completare l’operazione con un gel speciale e con della nuova calce.

Intanto ci sono da registrare nuove polemiche dopo il botta e risposta fra il sindaco Dario Nardella e il direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, sulla vigilanza armata nella galleria museale. Ad attaccare stavolta è la Lega con il capogruppo Federico Bussolin.

"Non ci stupisce questo sindaco che a parole dice di voler rendere sicura la sua città sotto tutti i punti di vista, ma poi nel concreto si fa prendere dal solito “buonismo rosso” che ha ridotto Firenze ad una città insicura. D’altronde noi della Lega non ci meravigliamo visto che il sindaco durante entrambi i suoi mandati non è riuscito a realizzare la costruzione di un Cpr, contestato sempre le politiche del Governo di centrodestra per una seria gestione dell’immigrazione, negato il taser alla polizia municipale, stentato per anni nello sgombero degli edifici occupati abusivamente. Ogni azione di una Giunta d’altronde ha poi delle conseguenze sul territorio".